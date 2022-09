Casale-Lazio, l’agente: “L’ho voluto mandare da Sarri perché è uno specialista della fase difensiva”

Come anticipato da Maurizio Sarri nella post partita contro la Sampdoria, Casale a breve sarà fondamentale per la Lazio. Ne era a conoscenza fin da subito il suo agente, Mario Giuffredi, che questa mattina ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb: “E‘ stata un’operazione che avevamo programmato, volevamo mandarlo con Sarri perché il tecnico è uno specialista della difesa e potrà aiutarlo a crescere ancora e diventare importante anche in ottica Nazionale.”

