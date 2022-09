EUROPA LEAGUE | Il Feyenoord ne fa 6 allo Sturm Graz: la situazione nel Girone F dopo la 2° giornata

Mentre la Lazio usciva sconfitta dalla trasferta in Danimarca contro il Midtjylland (5-1), in contemporanea si giocava l’altra gara del Gruppo F di Europa League. Il Feyenoord, dopo aver perso per 4-2 all’Olimpico contro i biancocelesti, ospitava lo Sturm Graz in Olanda. Una partita senza storia, con la vittoria dei padroni di casa con un netto 6-0. Per gli austriaci quindi, dopo aver vinto all’esordio contro il Midtjylland, è arrivata una sconfitta. Ora tutte e quattro le squadre del girone, dopo due gare disputate, hanno gli stessi punti, con una vittoria ed una sconfitta a testa. In questo momento quindi, a determinare le quattro posizioni, è la differenza reti, cambiata dopo le due pesanti vittorie di Midtjylland e Feyenoord.

La situazione nel Girone F di Europa League, dopo 2 giornate, è la seguente:

Feyenoord 3 punti – Differenza reti +4

Midtjylland 3 punti – Differenza reti +3

LAZIO 3 punti – Differenza reti -2

Sturm Graz 3 punti – Differenza reti -5

