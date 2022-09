Serie A, la Roma cade all’Olimpico contro l’Atalanta

Ladi Mourinho perde in casa contro: nonostante i numeri sorridano ai ragazzi di Mourinho, la squadra di Gasperini è riuscita a portare a casa i 3 punti grazie a un gol di Scalvini nel primo tempo. La dea torna così in testa alla classifica in attesa di Milan-Napoli di questa sera.

