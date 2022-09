GdS | Sergej, l’addio è possibile. Appuntamento a fine mese, ma mancano le offertone

Da quando è iniziata la nuova stagione, Sergej Milinkovic-Savic ha assunto ancor di più il ruolo di trascinatore: la Lazio è la sua seconda pelle. Il suo contratto scadrà nel 2024, ha 27 anni e ancora non si sa se il matrimonio con la Lazio continuerà. Milan e PSG negli anni hanno bussato alla porta biancoceleste, come il Manchester United nell’ultima sessione di mercato, ma le proposte non erano poi così allettanti. Inoltre, il serbo e il suo agente hanno un ottimo rapporto con la società. Lotito e Kezman si incontreranno a fine mese, ma è presto per parlare di rinnovo.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il giocatore vorrebbe una clausola di rescissione bassa, ma il presidente biancoceleste non sarebbe d’accordo. Tra poco ci sarà anche il mondiale in Qatar e con la Serbia giocherà al fianco di Kostic e Vlahovic, chissà che non incuriosisca proprio la Juventus.

