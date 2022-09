Primo Memorial Pino Wilson: le foto dell’evento

Dopo la seduta mattutina, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello nel pomeriggio per la seconda seduta di allenamento di giornata. Oltre a Lazzari, ancora assente Casale come appreso già in mattinata. Lavoro differenziato invece per Patric, che aveva preso parte insieme al resto del gruppo all’allenamento mattutino. Dopo una fase incentrata sul torello, prima blando e poi eseguito ad altà intensità, è stato il momento di una partita con le porticine, seguita da una partitella a campo ridotto con sponde.

Mentre gran parte dei biancocelesti è assente per gli impegni con le rispettive nazionali, a Formello la restante parte del gruppo prosegue nel lavoro di preparazione in vista del prossimo match di Serie A, che vedrà la Lazio impegnata all’Olimpico contro lo Spezia.



In gruppo si rivede Patric, tornato a lavorare dopo aver saltato l’allenamento di ieri. Tuttavia tra gli assenti figura Casale, assieme chiaramente a Manuel Lazzari. La seduta odierna è iniziata con l’attivazione atletica, seguita da una lunga fase legata alla forza, agli ordini di Ranzato. Successivamente il gruppo è stato diviso per reparti, e ha lavorato dal punto di vista tattico: i difensori hanno lavorato sul campo secondario, mentre centrocampisti e attaccanti si sono mossi sul campo centrale.

La squadra tornerà in campo nel pomeriggio per la seconda seduta di giornata.

