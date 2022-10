Angelo ed Elisa sposi. La Direttrice di LazioPress.it convola a nozze

Magro 6 – Poche responsabilità sul gol, risponde presente quando è chiamato in causa

Bedini 5,5 – Meglio in fase offensiva che difensiva: nei minuti finali sgancia un buon tiro al volo alto di poco

Kane 5 – A tratti sembra estraniato dal gioco dei biancocelesti

Ruggeri 6 – Qualche buona uscita: tenta di tenere in ordine una difesa quest’oggi troppo leziosa

Milani 5 – Un po’ disattento, non riesce a dare il suo contributo neanche in fase di spinta

dal 54′ Jurczak 6 – Tenta di portarsi avanti a più riprese

Troise 5,5 – Pochi palloni giocabili, non riesce ad incidere sulla gara.

Dal 53′ Di Tommaso SV

Marino 6 – Tenta di dare continuità alla buona prestazione di Salerno senza però incidere

Napolitano 5 – Poco da segnalare in un tempo in cui non è riuscito ad imporsi

dal 46′ Adjaoudi 6,5 – Il suo ingresso in campo da una svolta alle offensive biancocelesti: entra bene in campo e propone qualche buon pallone in mezzo.

Castigliani 6,5 – Tenta a più riprese di dare una svolta alla gara: si mostra come un elemento maturo nello scacchiere di Sanderra

Crespi 5,5 – Ci prova ma non incide: spreca una grande occasione di testa

Sana Fernandes 6 – Prova qualche guizzo ma non riesce a incidere sulla gara

All. Sanderra 5 – La squadra non si smuove e non risponde al pareggio di Salerno

