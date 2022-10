GdS | Lazio, poker d’alta quota: Sarri al terzo posto

A gennaio i collaboratori di Andrea Agnelli proveranno ad assicurarsi il nazionale serbo con il contratto in scadenza nel 2024. Il varo di quest’ambiziosa operazione è il risultato più rilevante del summit che ha fatto seguito alla batosta di San Siro contro il Milan.

I vertici bianconeri intendono alzare il livello tecnico della squadra, ribadendo la fiducia a Max Allegri. In questa fase lo staff medico segue con particolare attenzione i recuperi di Federico Chiesa e Paul Pogba. Occorre almeno un innesto di qualità nel reparto di mezzo, dove sono emerse le maggiori lacune in questi mesi.A ciò si aggiunge Adrien Rabiot, in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo appare complessa. Lo stesso Angel Di Maria è arrivato a Torino con un progetto di breve respiro.

Può essere decisivo il Mondiale ormai alle porte visto che nella spedizione in Qatar Milinkovic avrà al fianco sia Dusan Vlahovic che Filip Kostic, evidentemente i più contenti di un suo sbarco a Torino. Qualora ci fosse l’assenso, alla Continassa potranno attrezzarsi per presentare un’offerta che deve partire da 50 milioni per arrivare a 60 con i bonus: una base obbligata per indurre in tentazione la Lazio. Perciò sarà necessario qualche sacrificio: magari quello di McKennie che ha ancora tanti estimatori in Bundesliga.

Come riportato da Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: