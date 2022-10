Champions League | Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale con due giornate di anticipo

Dopo la partita di andata terminata 1-6, un super Napoli schianta nuovamente l’Ajax, stavolta al Maradona, per 4-2. In gol sono andati Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen per gli azzurri e Klaassen e Bergqijn per gli olandesi. Questo risultato permette al Napoli di qualificarsi agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. L’altro turno delle 18.45, Atletico Madrid-Brugge, è invece terminato 0-0.

Fra poco scendono in campo le altre squadre, tra cui l’Inter contro il Barcellona.

