MOVIOLA | Atalanta-Lazio, Abisso lascia correre nel primo tempo. Buona gestione dei cartellini nella ripresa

Il fischietto di Atalanta–Lazio di oggi è stato l’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Gestione dei cartellini discutibile nel primo tempo: tre falli netti di De Roon su Milinkovic, a cui si aggiunge quello su Lazzari, che passano inosservati da parte del direttore di gara. L’arbitro lascia correre anche sul tocco di mano volontario di Scalvani con la Lazio in ripartenza. Prima del duplice fischio due ammonizioni: Okoli (12’) e Soppy (45+1’).

Nella ripresa Abisso più attento: giusta ammonizione di Muriel per simulazione in area di rigore, che viene poi espulso al 90′ per un altro cartellino giallo. Nel secondo tempo ammoniti Cataldi (70′) e Milinkovic (88′).

