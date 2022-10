CdS | E Immobile continua i progressi

Ciro sta lavorando duro per tornare prima della sosta. Non è detto che ci riesca, ma ci sta provando. In settimana ha lavorato in piscina, ieri è salito sulla cyclette: è un bel passo avanti. Lunedì si sottoporrà a nuovi controlli e lì sarà chiaro se si potrà sperare in un rientro anticipato. Domani saranno due settimane esatte dall’infortunio e mancherà una sola settimana al derby. Dopo la stracittadina, mancheranno due partite prima della sosta: Lazio-Monza il 10 novembre, Juve-Lazio il 13.

Immobile si sta sottoponendo a lunghe sedute fisioterapiche, alternandole appunto a piscina e cyclette: lunedì si saprà se intensificare il lavoro o meno. Come scrive il Corriere dello Sport, la seconda parte del recupero potrebbe incentrarsi ancora su metodiche innovative di fisioterapia, non ancora su allenamenti in campo. Naturalmente Sarri vuole riaverlo quanto prima, ma non può rischiare di peggiorare la situazione, soprattutto ora che ha ridisegnato la Lazio con Felipe Anderson falso nueve.

