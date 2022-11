CONFERENCE LEAGUE | Lazio ai playoff, ecco le possibili avversarie dei biancocelesti

Con la sconfitta contro il Feyenoord per 1-0, la Lazio termina il Gruppo F di Europa League al 3° posto. Questo significa retrocessione in Conference League. Per accedere agli Ottavi di Finale della competizione, i biancocelesti saranno impegnati, nel mese di febbraio, nei playoff di qualificazione contro una delle squadre arrivate al 2° posto della fase a gironi della stessa Conference. Sorteggio in programma lunedì 7 novembre.

Ecco le possibili avversarie della Lazio ai playoff di Conference League:

Anderlecht (Girone B)

Lech Poznań (Girone C)

Partizan Belgrado (Girone D)

Dnipro-1 (Girone E)

Gent (Girone F)

CFR Cluj (Girone G)

Basilea (Girone H)

Il Girone A si è concluso con il passaggio come seconda della Fiorentina che, per questo turno, non potrà sfidare la Lazio di Maurizio Sarri. Insieme ai biancocelesti, dall’Europa League scenderanno ai playoff in Conference: Bodø/Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff, Qarabağ e Trabzonspor.

