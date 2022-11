Roma-Lazio, Sarri: “Dobbiamo giocare per il popolo biancoceleste. Immobile? Vicino alla squadra ma è out”

Prima del match tra Roma e Lazio di quest’oggi l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Arriviamo a questa gara arrabbiati, ma penso che in Olanda abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo essere concentrati, noi oggi non dobbiamo giocare per i punti ma solo per il popolo laziale. Abbiamo fuori Milinkovic, Luis Alberto è un ragazzo d’esperienza anche se non è al top della forma. Ci può dare una mano. Ciro Immobile in panchina? Sarà con noi per stare vicino alla squadra ma non è disponibile”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: