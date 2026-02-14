Primavera Live | Lazio-Cagliari 1-0: Serra porta avanti i biancocelesti
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Cagliari qui su www.LazioPress.it
Ottimo periodo di forma per i biancocelesti di mister Punzi reduci da 4 vittorie consecutive, l'ultima prestigiosa in casa del Milan. Quest'oggi la Lazio Primavera ospita il Cagliari 17° in classifica ed in caso di risultato positivo potrebbero riaccendersi le speranze playoff, il sesto posto dista solo 2 punti anche se la concorrenza è numerosa.
Le formazioni ufficiali
Il Live scritto del match
-
37'
Occasione Lazio
Ci prova Gelli, la sua conclusione viene respinta dal muro rossoblù
-
30'
Spinge ora la Lazio
Potenziale occasione pericolosa per Sana Fernandes con il suo tiro che viene murato dalla difesa rossoblù
-
27'
GOOOOOL LAZIOOOOO
Erroraccio della difesa del Cagliari che regala palla a Serra: la prima conclusione viene parata ma il tap-in è vincente e porta avanti la Lazio!
-
14'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Cuzzarella, intervento falloso in ritardo
-
12'
Si affaccia la Lazio in avanti
Prova a prendere coraggio la Lazio con qualche cross nell'area del Cagliari
-
6'
Ritmi blandi in questo avvio
Fase di studio tra le due squadra
-
1'
Inizia il match
Batte il calcio d'inizio la Lazio