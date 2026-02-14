LIVE

Primavera Live | Lazio-Cagliari 1-0: Serra porta avanti i biancocelesti

Ottimo periodo di forma per i biancocelesti di mister Punzi reduci da 4 vittorie consecutive, l'ultima prestigiosa in casa del Milan. Quest'oggi la Lazio Primavera ospita il Cagliari 17° in classifica ed in caso di risultato positivo potrebbero riaccendersi le speranze playoff, il sesto posto dista solo 2 punti anche se la concorrenza è numerosa.

Le formazioni ufficiali

Il Live scritto del match

  • 37'
    Occasione Lazio

    Ci prova Gelli, la sua conclusione viene respinta dal muro rossoblù

  • 30'
    goal
    Spinge ora la Lazio

    Potenziale occasione pericolosa per Sana Fernandes con il suo tiro che viene murato dalla difesa rossoblù

  • 27'
    goal
    GOOOOOL LAZIOOOOO

    Erroraccio della difesa del Cagliari che regala palla a Serra: la prima conclusione viene parata ma il tap-in è vincente e porta avanti la Lazio!

  • 14'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Cuzzarella, intervento falloso in ritardo

  • 12'
    Si affaccia la Lazio in avanti

    Prova a prendere coraggio la Lazio con qualche cross nell'area del Cagliari

  • 6'
    Ritmi blandi in questo avvio

    Fase di studio tra le due squadra

  • 1'
    match_started
    Inizia il match

    Batte il calcio d'inizio la Lazio

