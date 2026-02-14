Lazio-Atalanta, il Comandante si prepara alla sfida contro la Dea: i biancocelesti convocati

Dopo il pareggio a Torino e il passaggio in semifinale di Coppa Italia al Dall'Ara, la rosa biancoceleste ritorna allo stadio Olimpico per affrontare una grande rivale, infatti, oggi alle ore 18:00 è in programma il Big match Lazio-Atalanta. Una partita giocata nel giorno degli innamorati ma che vedrà nuovamente gli spalti deserti, dato che la protesta dei tifosi contro la Società continua. La sfida di oggi, visibile sulla piattaforma Dazn, non sarà affatto facile per le aquile, soprattutto vista la squalifica di Romagnoli e gli infortuni di Zaccagni, Basic e Pedro.

Lazio-Atalanta: i convocati

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Atalanta