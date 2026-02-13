Inzaghi Jr prosegue la tradizione di famiglia a suon di gol

E' la coppia di fratelli italiani, attaccanti, più prolifica in termini di gol realizzati. Parliamo di Simone e Filippo Inzaghi, nel loro DNA un senso della rete incredibile, due attaccanti che erano vere e proprie minacce nell'area di rigore avversaria. Adesso sembra esser il turno di Lorenzo Inzaghi, figlio di Simone e nipote di Filippo. Il giovanissimo tredicenne sta brillando in Arabia con la maglia dell'Al Hilal under 13 dove sta stupendo a suon di gol pazzeschi. A riportarlo è Sportmediaset che mostra immagini importanti del giovane talento.

Il post social su Lorenzo Inzaghi

I gol in serie A dei fratelli Inzaghi

Partiamo da Filippo Inzaghi. Il centravanti classe 1973 ha segnato un totale di 156 gol in Serie A in 370 presenze. Ha vestito le maglie di Piacenza, Parma, Atalanta, Juventus e Milan tra il 1994 e il 2012, laureandosi capocannoniere nel 1996-97 (24 gol). I suoi gol sono così suddivisi: 15 (Piacenza), 2 (Parma), 24 (Atalanta), 57 (Juventus), 73 (Milan).

Numeri più modesti ma comunque importanti per Simone Inzaghi. L'attccante ha realizzato 43 gol in Serie A durante la sua carriera da calciatore, vestendo le maglie di Piacenza e, prevalentemente, Lazio tra il 1998 e il 2010.