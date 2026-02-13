Inzaghi Jr prosegue la tradizione di famiglia a suon di gol
Lorenzo Inzaghi figlio di Simone sta brillando con l'Al Hilal under 13
E' la coppia di fratelli italiani, attaccanti, più prolifica in termini di gol realizzati. Parliamo di Simone e Filippo Inzaghi, nel loro DNA un senso della rete incredibile, due attaccanti che erano vere e proprie minacce nell'area di rigore avversaria. Adesso sembra esser il turno di Lorenzo Inzaghi, figlio di Simone e nipote di Filippo. Il giovanissimo tredicenne sta brillando in Arabia con la maglia dell'Al Hilal under 13 dove sta stupendo a suon di gol pazzeschi. A riportarlo è Sportmediaset che mostra immagini importanti del giovane talento.
Il post social su Lorenzo Inzaghi
I gol in serie A dei fratelli Inzaghi
Partiamo da Filippo Inzaghi. Il centravanti classe 1973 ha segnato un totale di 156 gol in Serie A in 370 presenze. Ha vestito le maglie di Piacenza, Parma, Atalanta, Juventus e Milan tra il 1994 e il 2012, laureandosi capocannoniere nel 1996-97 (24 gol). I suoi gol sono così suddivisi: 15 (Piacenza), 2 (Parma), 24 (Atalanta), 57 (Juventus), 73 (Milan).
Numeri più modesti ma comunque importanti per Simone Inzaghi. L'attccante ha realizzato 43 gol in Serie A durante la sua carriera da calciatore, vestendo le maglie di Piacenza e, prevalentemente, Lazio tra il 1998 e il 2010.