10° Serie A, LIVE Lazio-Cagliari 2-0

65' Isaksen

Patrizio Pasqualini /
Lazio cagliari

65' Isaksen

Patrizio Pasqualini /

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli.

  • 94'
    match_started
    Share Link

    Termina qui

    La Lazio vince 2-0

  • 91'
    whistle
    Share Link

    RADDOPPIOOOOOO LAZIOOOOOO

    Zaccagni recupera palla su un erroraccio difensivo del Cagliari e poi trova l'incrocio con un tiro forte ma preciso

  • 90'
    whistle
    Share Link

    Tempo addizionale

    Decretati 4 minuti di recupero

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Isaksen, Dia

    Dentro: Pedro, Noslin

  • 72'
    substitution
    Share Link

    Sostituzione Lazio

    Fuori: Lazzari

    Dentro. Pellegrini

  • 65'
    goal
    Share Link

    GOOOOL LAZIOOOO

    Isaksen si inventa un gol meraviglioso dopo una serpentina dal limite dell'area apre con l'interno del mancino e buca Caprile

  • 45'
    Share Link

    Riparte il secondo tempo

    e Sarri cambia Romagnoli per Provstgaard

  • 45'
    Share Link

    Fine primo tempo

    e squadre negli spogliatoi

  • 31'
    Share Link

    Ancora Lazio

    Tiro a giro di Marusic, smanaccia Caprile in angolo

  • 30'
    Share Link

    Ancora un gol divorato

    questa volta è il capitano che lo sbaglia con Caprile che aveva lasciato aperto lo specchio

  • 28'
    Share Link

    GOL divorato della Lazio

    Zaccagni lo trova da solo, Basic spara alto a due passi dalla porta

  • 20'
    Share Link

    Ancora Cagliari

    I sardi stanno cercando di costruire e vanno spesso al tiro

  • 15'
    Share Link

    Cagliari pericoloso

    Folorunsho conclude con un tiro facile per Provedel

  • 10'
    Share Link

    Fallo

    brutto fallo su Zaccagni

  • 1'
    Share Link

    PARTITI!!!!

    calcio d'inizio affidato a 

  • Share Link

    Squadre in campo

    Lazio e Cagliari entrano in campo

La moviola di Lazio-Cagliari: normale amministrazione per Sacchi
Lazio-Cagliari, Cataldi nel pre: “Non ci sono partite facili per nessuno, dobbiamo vincere”