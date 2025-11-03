Lazio-Cagliari, Cataldi nel pre: “Non ci sono partite facili per nessuno, dobbiamo vincere”

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma si affronteranno Lazio e Cagliari per una sfida che risulterà importantissima e determinante per entrambe. I biancocelesti hanno voglia di risalire in classifica dopo l’ennesimo pareggio contro il Pisa che ha fermato il cammino; anche il Cagliari ha voglia di continuare positivamente il suo percorso, dando una svolta ad un periodo di difficoltà ed infortuni. La posta in palio è altissima stasera, così come la motivazione: chissà chi delle due squadre avrà la meglio. Nel frattempo, nel pre partita, ai microfoni di LSC, DAZN e SKY, è intervenuto il calciatore della Lazio Cataldi.

Cataldi a LSC

Sulla partita di stasera

Quella di questa sera è un’opportunità importante come lo era anche la sfida di giovedì. Oggi bisogna fare una grande partita e cercare di portare a casa tre punti che per noi sono molto importanti.

Sulla difficoltà del campionato

Penso che sia normale, chi si aspetta di fare partite facili è abbastanza ingenuo, basta vedere le partite e le squadre che lottano per altri obiettivi. Le partite non vengono regalate. Sara un campionato tosto dall’inizio alla fine, sia contro squadre di vertice che non.

Sulla difficolta incontrata dalla Lazio

Il centrocampo può dare un amano con qualche inserimento senz a palla o apertura degli spazi. Speriamo di traviare soluzioni importanti ma soprattutto vincere in qualsiasi modo.

Sul suo goal contro il Cagliari nel 2021

Il goal del 2021? Speriamo di far re altri per aiutare la squadra.