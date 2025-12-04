LIVE

Coppa Italia Live | Lazio-Milan 0-0

Ginevra Sforza /

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove la Lazio è pronta a tornare in campo contro il Milan, per il secondo impegno dopo la sconfitta in Serie A a San Siro.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici

IV ufficiale: Doveri

V.A.R.: Pezzuto

A.V.A.R.: Aureliano

Il live del match tra Lazio e Milan

  • 11'
    Zaccagni occasione

    Guendouzi intercetta una palla e lancia Zaccagni in area che non se la sente di calciare subito di sinistro. Era una buona occasione

  • 3'
    Punizione dal limite

    la tira Basic, di poco alta

  • 2'
    yellow_card
    Giallo Milan

    subito ammonito Pavlovic per fallo su Guendouzi

  • 1'
    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio, nella classica tenuta biancoceleste. Milan in total yellow

