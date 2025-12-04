Fabiani nel pre: "Collu? L'errore è umano. Ha arbitrato una buona partita. Sugli episodi..."

L’Olimpico torna a tingersi di biancoceleste, dopo le proteste che avevano visto parte della tifoseria laziale disertare lo stadio in occasione della sfida contro il Lecce. Le proteste contro la gestione societaria di Claudio Lotito continuano a gran voce, ma questa sera nel mirino dei tifosi c’è soprattutto il Milan: oltre 40.000 laziali saranno carichi e pronti a reagire ai torti arbitrali subiti a San Siro.

Ingiustizie su cui la società non si è ancora esposta, scegliendo il silenzio-stampa al termine del match. In occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, Angelo Fabiani ha finalmente fatto chiarezza sulla posizione della società biancoceleste.

A caldo abbiamo preferito non commentare, possono uscire frasi incontrollate. E a freddo posso dire che abbiamo fatto bene, ora dobbiamo dare spazio a campo e calciatori. Mercato? Siamo fiduciosi, manca qualche settimana a gennaio. La realtà la conosciamo noi. Abbiamo le idee abbastanza chiare, lavoriamo sotto traccia.

Sui torti arbitrali? Facciamo parte della prima repubblica, accettiamo chi è venuto ad arbitrare. L'errore è umano, ha arbitrato una buona partita, alcuni episodi possono far cambiare opinione. Oggi con Guida possiamo contare su un'esperienza importante. Noi dobbiamo fare i dirigenti, i calciatori in calciatori e gli arbitri gli arbitri. Noi dirigenti dovremo spegnere queste inutili polemiche. La sentenza è quella.