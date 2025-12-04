La tifoseria biancoceleste: "Oltre alla faccia ci mettiamo il cuore"

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan, la tifoseria biancoceleste si è voluta esporre: i torti arbitrali subiti nell'ultimo impegno di campionato contro i rossoneri hanno pesato non poco sull'umore dell'ambiente laziale. Dopo aver disertato lo stadio in occasione di Lazio-Lecce, il popolo ha risposto presente questa sera protestando anche rispetto quanto successo a San Siro.

Tre striscioni sono stati esposti per tutto l'Olimpico, dalla Curva Nord, alla Tribuna Tevere fino alla Curva Maestrelli, con la scritta: "Oltre alla faccia ci mettiamo il cuore"

La foto