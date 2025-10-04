6° Serie A, Live Lazio-Torino 2-2
16' Simeone, 24' 40' Cancellieri, 74' Adams
16' Simeone, 24' 40' Cancellieri, 74' Adams
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.
Le scelte di Baroni
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.
-
74'
Pareggio Torino
appena entrato Che Adams pareggio per i granata
-
67'
Doppio cambio Sarri
dentro Belahyane e Isaksen
fuori Pedro e Basic
-
45'
Fine primo tempo
prima sotto e poi Cancellieri firma la doppietta
-
40'
ANCORAAAA LUIIII
fa tutto da solo e Cancellieri fa la doppietta
-
24'
GOLLLLLLLLL
Cancellieri fa tutto da solo e spara un missile da fuori area
-
24'
Ancora Toro
Provedel salva dopo unza palla sbagliata di Pedro
-
16'
Gol Torino
alla prima vera azione, è Simeone a sbloccare la partita. Difesa rimasta a guarda
-
12'
Poche emozioni
in questi primi 10 minuti.
-
1'
Partiti!!!
Calcio d'in izio affidato al Toro