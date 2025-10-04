LIVE

6° Serie A, Live Lazio-Torino 2-2

16' Simeone, 24' 40' Cancellieri, 74' Adams

Patrizio Pasqualini /
lazio-torino

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le scelte di Baroni

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

  • 74'
    goal
    Pareggio Torino

    appena entrato Che Adams pareggio per i granata

  • 67'
    Doppio cambio Sarri

    dentro Belahyane e Isaksen

    fuori Pedro e Basic

  • 45'
    Fine primo tempo

    prima sotto e poi Cancellieri firma la doppietta 

  • 40'
    goal
    ANCORAAAA LUIIII

    fa tutto da solo e Cancellieri fa la doppietta

  • 24'
    goal
    GOLLLLLLLLL

    Cancellieri fa tutto da solo e spara un missile da fuori area

  • 24'
    Ancora Toro

    Provedel salva dopo unza palla sbagliata di Pedro

  • 16'
    Gol Torino

    alla prima vera azione, è Simeone a sbloccare la partita. Difesa rimasta a guarda

  • 12'
    Poche emozioni

    in questi primi 10 minuti. 

  • 1'
    Partiti!!!

    Calcio d'in izio affidato al Toro

Lazio-Torino, Hysaj: "Abbiamo reagito bene e abbiamo fatto capire che siamo ancora qui"