Le pagelle di Lazio-Torino: Cancellieri scatenato, difesa troppo ballerina

Partita pazza all'Olimpico con tanti cambi di risultato e di fronte. La Lazio dopo essere andata sotto riesce a ribaltarla andando alla ripresa avanti sul 2-1. Nel secondo tempo esce il Torino che nel recupero segna quello che potrebbe essere il gol-vittoria se non fosse per Noslin che si guadagna un rigore concesso al VAR praticamente a tempo scaduto. Da registrare la meravigliosa prestazione con doppietta di Cancellieri

Le pagelle di Lazio-Torino

Provedel: 6

I guantoni in occasione del gol ce li avevamo messi ma viene battuto sulla respinta. Attento nelle altre circostanze, compiendo anche una bella parata in uscita su Ngonge.



Hysaj: 5

Cala con l'andare dei minuti, il suo apporto in fase tecnica non è eccezionale ed anche in marcatura è troppo deficitario



Gila: 5.5

Alterna diversi buoni disimpegni a svarioni di posizione in marcatura che permettono al Toro di tenere in piedi la partita.



Romagnoli 5.5

La difesa è un po' troppo ballerina, e dunque il leader non può essere esente da colpo. Si fa bruciare da Che Adams nel gol del pareggio.



Tavares 5.5

Finalmente qualche sgroppata offensiva ma una troppo blanda difesa non lo fa redimere dal derby. Dal 90' Lazzari SV



Cancellieri 8

È il mattatore di questa partita con due gol di pregevole fattura nei primi 45', cala nel secondo tempo come tutta la squadra.



Cataldi: 7

Detta i tempi al centrocampo anche se ci mette un po' a carburare, glaciale dal dischetto che sente la responsabilità di calciare lui.



Basic: 6

Qualche defezione in fase di posizione difensiva, ma fa l'assist a Cancellieri in occasione del secondo gol. Dal 67' Belahyane 6



Pedro: 5.5

Compie una scelleratezza in avvio regalando letteralmente palla a Ngonge che si divora il gol davanti a Provedel, recupera immediatamente servendo Cancellieri che la spedisce in porta. Dal 66' Isaksen 5.5



Dia: 5

Sbaglia davvero troppo in fase di raccordo, rivelandosi poco utile. Noslin 6.5 entra benissimo guadagnandosi il rigore con un bello spunto.



Castellanos 5.5

Lotta e sgomita ma viene lasciato troppo speso solo dai compagni di reparto.



La pagella di Maurizio Sarri

Sarri: 6

La squadra è la stessa di Genoa, ma questa volta la difesa fa le bizze, strano per una sua squadra.