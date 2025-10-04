La moviola di Lazio-Torino: Piccinini salvato dal Var

E' il primo match di sabato quello allo stadio Olimpico tra Lazio e Torino. Sfida pazzesca a suon di gol tra due squadre quotate all'attacco, il risultato finale è 3-3. La partita è affidata a Marco Piccinini, che gestisce bene il match fino ad una manciata di minuti dal triplice fischio finale quando accade di tutto sul terreno dello stadio Olimpico. Di seguito un'analisi degli episodi più importanti di questo pomeriggio.

Nella pagina successiva la moviola di Lazio-Torino