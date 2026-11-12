Onorato: "Flaminio-Lazio? Capienza sui 46-48.000 posti…"

Questa mattina sulle frequenze di Radiosei è intervenuto l'Assessore Alessandro Onorato per commentare la situazione relativa alla Lazio e lo Stadio Flaminio.

Le parole di Onorato a Radiosei

La Roma sullo stadio è avanti perchè ha iniziato oltre due anni prima. La vicenda Flaminio è complessa, così come il rapporto di Lotito con i tifosi. Vorrei chiarire un dato, noi rappresentiamo l’amministrazione pubblica, conta solo l’interesse pubblico di recuperare questo stadio che è in una situazione vergognosa. Il primo dato certo è che il progetto della Lazio è reale e solido e c’è stata una prima chiusura importante della conferenza dei servizi. Di fatto c’è stato un primo assenso tecnico da parte di istituzioni che riguardano comune, regione e stato. Sostanzialmente c’è una positività, ma con delle prescrizioni. La Soprintendenza ha posto una raccomandazione sull’altezza, per dirne una.

Capienza

Oggi le cose stanno che dopo la chiusura della conferenza dei servizi, la Lazio deve integrare una serie di pareri, a partire proprio dalla Soprintendenza dello Stato, sulla capienza. Una cosa sono 50mila posti, un’altra 47mila. Questo è il tema in discussione, alla fine potrebbe essere tra 46mila e 48mila. Siamo al punto che la Lazio ha integrato il suo piano, ci sarà una risposta da parte della Soprintendenza. Superate queste risposte, la palla passerà al Comune. Confidiamo che questo iter si possa concludere anche entro Natale. Ovviamente, se e quando ci arriveranno questi documenti per poter dare o meno l’interesse pubblico. Il Comune di Roma ha tutto l’interesse a dare una risposta. E’ finita l’era del non si può fare. Ottenuto l’interesse pubblico saremmo al 50% dell’opera. A quel punto sarebbe nelle mani della Lazio. Ottenuto l’ok delle istituzioni pubbliche, mi sembrerebbe inverosimile che una società possa tornare indietro.

Questione economica

Mi sento di dire che lo stadio Flaminio possa essere una grande operazione per il club e per la città. Se un privato mette questi soldi mi sembra una cosa buona e giusta. Fare anche un investimento di 500 milioni, per una società sportiva quotata in borsa può essere una buona opportunità. Aspetterei a dire che i soldi non ci sono, non credo che un soggetto giuridico ed economico sia pazzo nell’investire dei soldi già nella fase di progettazione. Le procedure sono folli e lunghe, noi abbiamo velocizzato nel rispetto delle norme. Non si può perdere tempo.

I nemici che potrebbe trovare la Lazio successivamente?