Women Live | Coppa Italia, Roma-Lazio 3-0: termina il match

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la sfida di ritorno tra Roma e Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio un posto per le semifinali, in programma il prossimo marzo.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Pandini; Corelli, Viens, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Dorsin, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska, Madon. All.: Luca Rossettini

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Martin, Karczewska, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro:  Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)

Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo - Roberto D`Ascanio

IV ufficiale: Davide Testoni

Il live del match tra Roma e Lazio

  • 94'
    match_ended
    Finisce qui!

    Il derby di Roma va ancora una volta alla Roma, vittoria che porta le giallorosse in semifinale. Altra sconfitta pesante in una stracittadina per la squadra di Grassadonia

  • 90'
    whistle
    Recupero secondo tempo

    Il direttore di gara ha deciso che si giocherà fino al 94'

  • 85'
    substitution
    Cambio Roma

    IN Piekarska OUT Bergamaschi

  • 78'
    substitution
    Doppio cambio per la Roma

    IN Dorsin e Vetraglia OUT Pandini e Viens

  • 69'
    whistle
    Visentin cade in area di rigore, ma non c'è nulla per il direttore di gara, che concede il calcio d'angolo alle biancocelesti

  • 67'
    whistle
    Gara ripresa

    Riprende il match

  • 66'
    whistle
    Gioco fermo

    Intervenuto lo staff medico giallorossi per capire le condizioni di Heatley

  • 65'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    IN Martin OUT Castiello

  • 65'
    substitution
    Cambi anche per la Roma

    IN Babajide e Thogersen OUT Corelli e Veje

  • 62'
    substitution
    Cambio per la Lazio

    IN Visentin OUT Le Bihan

  • 58'
    whistle
    Oliviero pericolosa

    Primo tiro nello specchio della porta per la Lazio: Oliviero in due tempi ci prova da fuori area, ma Lukasova blocca senza difficoltà

  • 51'
    whistle
    Gioco fermo

    Pandini a terra dopo un intervento subito da Oliviero, niente da segnalare per il direttore di gara

  • 45'
    substitution
    Triplo cambio per la Lazio

    OUT Connolly, Piemonte e Goldoni IN Mesjasz, Karczewska e Monnecchi

  • 45'
    whistle
    Inizio secondo tempo

    Comincia la seconda frazione di gioco tra Roma e Lazio

  • 45'
    whistle
    Termina il primo tempo

    Finisce 3-0 la prima frazione di gioco tra Roma e Lazio: nonostante l'approccio positivo della Lazio con la traversa di D'Auria, i tre gol subiti hanno cambiato radicalmente l'andamento della partita, per cui la Lazio ora è chiamata ad un'impresa storica

  • 45'
    whistle
    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso 

  • 27'
    goal
    Gol della Roma, doppietta di Viens

    Doppietta di Viens, che per la seconda volta sfrutta i limiti della difesa biancoceleste: in questa occasione a non tenere il passo della canadese è D'Auria, mentre Karresmaa, ancora una volta in ritardo, viene per la terza volta battuta 

  • 26'
    goal
    Gol della Roma

    Errore clamoroso della Lazio, sfruttato dalla Roma con Viens che porta le giallorosse sul raddoppio

  • 22'
    whistle
    Prima metà del primo tempo trascorsa

    Ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo: la Lazio ha avuto una prima, e al momento, unica occasione ad inizio match con D'Auria, ma pochi istanti dopo ha subito il gol del vantaggio giallorosso. In questa prima fase le biancocelesti hanno faticato a trovare gli spazi per inserirsi e raggiungere la metà campo avversaria

  • 5'
    goal
    Gol della Roma

    Si stappa la partita con Corelli, incornata grazie al cross su punizione di Greggi

  • 1'
    match_started
    Traversa Lazio

    Primo squillo della Lazio con D'Auria

  • 1'
    match_started
    Si parte!

    Squadre in campo per dare inizio alla sfida di ritorno, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: primo possesso delle biancocelesti

