Women Live | Coppa Italia, Roma-Lazio 3-0: termina il match

Ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo: la Lazio ha avuto una prima, e al momento, unica occasione ad inizio match con D'Auria, ma pochi istanti dopo ha subito il gol del vantaggio giallorosso. In questa prima fase le biancocelesti hanno faticato a trovare gli spazi per inserirsi e raggiungere la metà campo avversaria