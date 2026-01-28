Women Live | Coppa Italia, Roma-Lazio 3-0: termina il match
Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Roma e Lazio
Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile: segui il live del match tra Roma e Lazio
Tutto pronto per la sfida di ritorno tra Roma e Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio un posto per le semifinali, in programma il prossimo marzo.
Le formazioni ufficiali
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Pandini; Corelli, Viens, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Dorsin, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska, Madon. All.: Luca Rossettini
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Martin, Karczewska, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)
Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo - Roberto D`Ascanio
IV ufficiale: Davide Testoni
Il live del match tra Roma e Lazio
-
94'
Finisce qui!
Il derby di Roma va ancora una volta alla Roma, vittoria che porta le giallorosse in semifinale. Altra sconfitta pesante in una stracittadina per la squadra di Grassadonia
-
90'
Recupero secondo tempo
Il direttore di gara ha deciso che si giocherà fino al 94'
-
85'
Cambio Roma
IN Piekarska OUT Bergamaschi
-
78'
Doppio cambio per la Roma
IN Dorsin e Vetraglia OUT Pandini e Viens
-
69'
Visentin cade in area di rigore, ma non c'è nulla per il direttore di gara, che concede il calcio d'angolo alle biancocelesti
-
67'
Gara ripresa
Riprende il match
-
66'
Gioco fermo
Intervenuto lo staff medico giallorossi per capire le condizioni di Heatley
-
65'
Sostituzione Lazio
IN Martin OUT Castiello
-
65'
Cambi anche per la Roma
IN Babajide e Thogersen OUT Corelli e Veje
-
62'
Cambio per la Lazio
IN Visentin OUT Le Bihan
-
58'
Oliviero pericolosa
Primo tiro nello specchio della porta per la Lazio: Oliviero in due tempi ci prova da fuori area, ma Lukasova blocca senza difficoltà
-
51'
Gioco fermo
Pandini a terra dopo un intervento subito da Oliviero, niente da segnalare per il direttore di gara
-
45'
Triplo cambio per la Lazio
OUT Connolly, Piemonte e Goldoni IN Mesjasz, Karczewska e Monnecchi
-
45'
Inizio secondo tempo
Comincia la seconda frazione di gioco tra Roma e Lazio
-
45'
Termina il primo tempo
Finisce 3-0 la prima frazione di gioco tra Roma e Lazio: nonostante l'approccio positivo della Lazio con la traversa di D'Auria, i tre gol subiti hanno cambiato radicalmente l'andamento della partita, per cui la Lazio ora è chiamata ad un'impresa storica
-
45'
Recupero primo tempo
Un minuto di recupero concesso
-
27'
Gol della Roma, doppietta di Viens
Doppietta di Viens, che per la seconda volta sfrutta i limiti della difesa biancoceleste: in questa occasione a non tenere il passo della canadese è D'Auria, mentre Karresmaa, ancora una volta in ritardo, viene per la terza volta battuta
-
26'
Gol della Roma
Errore clamoroso della Lazio, sfruttato dalla Roma con Viens che porta le giallorosse sul raddoppio
-
22'
Prima metà del primo tempo trascorsa
Ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo: la Lazio ha avuto una prima, e al momento, unica occasione ad inizio match con D'Auria, ma pochi istanti dopo ha subito il gol del vantaggio giallorosso. In questa prima fase le biancocelesti hanno faticato a trovare gli spazi per inserirsi e raggiungere la metà campo avversaria
-
5'
Gol della Roma
Si stappa la partita con Corelli, incornata grazie al cross su punizione di Greggi
-
1'
Traversa Lazio
Primo squillo della Lazio con D'Auria
-
1'
Si parte!
Squadre in campo per dare inizio alla sfida di ritorno, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: primo possesso delle biancocelesti