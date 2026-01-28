Cardone: "La Lazio sbaglia a trattenere Romagnoli. A Lotito interessa..."
L'intervento radiofonico del giornalista Giulio Cardone a Radiosei
L'intervento radiofonico del giornalista de Il Messaggero, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei, di seguito le sue parole sulla complessa situazione attorno ad Alessio Romagnoli.
Cardone a Radiosei
Ieri mattina Romagnoli si è allenato, nel pomeriggio no. Vedremo se ci sarà o meno oggi, da questo dipenderà la sua presenza venerdì contro il Genoa. A Lotito, per cederlo, interessa l’offerta e l’ok di Sarri: il tecnico il veto non lo toglie, anche se è il primo a rendersi conto che la condizione psicologica al giocatore non permette di essere la certezza che è sempre stata. Tuttavia non è in discussione la serietà di Romagnoli.
Continua il giornalista
Ad ogni modo, trattenerlo è sbagliato. La società e Sarri sbagliano a trattenere un giocatore che ha deciso di andare via. Se non si allenerà oggi, ovviamente non giocherà venerdì contro il Genoa. Lui è provato da tutta la vicenda e insiste per la cessione. C’è tempo fino a sabato per avere la situazione chiara, visto che in Qatar il mercato chiude il 31.