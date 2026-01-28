Cardone: "La Lazio sbaglia a trattenere Romagnoli. A Lotito interessa..."

L'intervento radiofonico del giornalista de Il Messaggero, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei, di seguito le sue parole sulla complessa situazione attorno ad Alessio Romagnoli.

Ieri mattina Romagnoli si è allenato, nel pomeriggio no. Vedremo se ci sarà o meno oggi, da questo dipenderà la sua presenza venerdì contro il Genoa. A Lotito, per cederlo, interessa l’offerta e l’ok di Sarri: il tecnico il veto non lo toglie, anche se è il primo a rendersi conto che la condizione psicologica al giocatore non permette di essere la certezza che è sempre stata. Tuttavia non è in discussione la serietà di Romagnoli.