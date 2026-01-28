Women | Coppa Italia, Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: cambio tra i pali per Grassadonia

A pochi istanti dal fischio d'inizio delle ore 18:00 per il match di ritorno, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, Gianluca Grassadonia e Luca Rossettini hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida che andrà in scena al Tre Fontane, di seguito le scelte dei due tecnici.

Le undici titolari della Roma

ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Pandini;Corelli, Viens, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Dorsin, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska, Madon. All.: Luca Rossettini

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Martin, Karczewska, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia