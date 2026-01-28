Women | Coppa Italia, Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: cambio tra i pali per Grassadonia
Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Roma e Lazio in vista dei quarti di Coppa Italia Femminile
A pochi istanti dal fischio d'inizio delle ore 18:00 per il match di ritorno, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, Gianluca Grassadonia e Luca Rossettini hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida che andrà in scena al Tre Fontane, di seguito le scelte dei due tecnici.
Le undici titolari della Roma
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Pandini;Corelli, Viens, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Dorsin, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska, Madon. All.: Luca Rossettini
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Martin, Karczewska, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia