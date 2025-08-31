2° Serie A | Live Lazio-Verona 3-0 (3' Guendouzi, 10' Zaccagni, 41' Castellanos)

Patrizio Pasqualini

Patrizio Pasqualini /

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr. All. Zanetti

  • 92'
    match_ended
    FINISCE QUI

    la Lazio si riscatta della brutta partita a Como e porta a casa i 3 punti con un poker sul Verona

  • 82'
    goal
    POKERRRR

    il 4 a 0 lo firma Dia, entrato da pochi minuti

  • 62'
    Gol annullato alla Lazio

    per fuorigioco di Nuno

  • 55'
    Assist perfetto di Rovella

    ma Cancellieri sciupa tutto davanti al portiere

  • 41'
    goal
    GOOOOLLLLL

    dopo i due assist, arriva il gol di testa del Taty che segna il 3 a 0

  • 36'
    Scatenato il Taty

    che serve un assist al bacio a Cancellieri ma poi il suo cross non arriva d un compagno

  • 29'
    Ancora Verona

    Tiro da fuori area e il Verona trova un palo con Bernede

  • 25'
    Prima azione Verona

    Ci prova la squdra di Zanetti, ma il tiro è debole e para facile Provedel

  • 10'
    goal
    GOOOLLLLL

    Castellanos serve Zaccagni con una Rabona fantastica e il capitano segna

    2-0

  • 3'
    GOOOOLLLLLL

    GOLLLL, Rovella trova il Taty che serve Guendouzi che insacca in rete

  • 1'
    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato al Verona

