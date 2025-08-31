2° Serie A | Live Lazio-Verona 3-0 (3' Guendouzi, 10' Zaccagni, 41' Castellanos)
Segui il live di Lazio-Verona
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr. All. Zanetti
-
92'
FINISCE QUI
la Lazio si riscatta della brutta partita a Como e porta a casa i 3 punti con un poker sul Verona
-
82'
POKERRRR
il 4 a 0 lo firma Dia, entrato da pochi minuti
-
62'
Gol annullato alla Lazio
per fuorigioco di Nuno
-
55'
Assist perfetto di Rovella
ma Cancellieri sciupa tutto davanti al portiere
-
41'
GOOOOLLLLL
dopo i due assist, arriva il gol di testa del Taty che segna il 3 a 0
-
36'
Scatenato il Taty
che serve un assist al bacio a Cancellieri ma poi il suo cross non arriva d un compagno
-
29'
Ancora Verona
Tiro da fuori area e il Verona trova un palo con Bernede
-
25'
Prima azione Verona
Ci prova la squdra di Zanetti, ma il tiro è debole e para facile Provedel
-
10'
GOOOLLLLL
Castellanos serve Zaccagni con una Rabona fantastica e il capitano segna
2-0
-
3'
GOOOOLLLLLL
GOLLLL, Rovella trova il Taty che serve Guendouzi che insacca in rete
-
1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato al Verona