La Curva Nord: "Dovete obbedire al comando di chi è rimasto su quella panchina" - FOTO

Dopo la debacle di Como, l'ambiente biancoceleste è scosso da una pesantissima sconfitta al debutto stagionale. Questa sera ad attendere la Lazio ci sarà il Verona di mister Zanetti per la sfida che chiuderà la seconda giornata di campionato. Con il fischio d'inizio in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, i gialloblù tornano nella Capitale per conquistare punti preziosi dopo il pareggio conquistato al debutto di campionato contro l'Udinese.

Nel frattempo, la Curva Nord continua a farsi sentire sugli spalti e a pochi minuti dal fischio d'inizio ha esposto uno striscione su cui sono state scritte parole dure nei confronti della squadra, deludente a seguito dell'ultima prestazione decisamente sottotono.

Lo striscione

Bisogna credere con dedizione in ciò che si fa. Dovete obbedire al comando di chi è rimasto su quella panchina. Avete l'obbligo di combattere per la Lazio e la sua gente. Non si faccia un passo indietro. Non si ceda neanche un metro!

L'immagine