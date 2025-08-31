Fabiani: "Abbiamo preso dei giocatori che stanno facendo abbastanza bene"

È stato proprio lo Stadio Olimpico il teatro dell'ultima debacle dello scorso campionato contro il Lecce, costata alla Lazio l'assenza alle competizioni europee per quest'annata. In un momento così complesso ora è il campo a dover parlare. La Lazio di Sarri oggi più che mai è alla ricerca di una rivincita dopo il pessimo debutto contro i lariani. Ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio è stato proprio il direttore sportivo, Angelo Fabiani, a rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Verona.

Ci sono delle norme che andrebbero riviste, ma dal momento in cui ci sono, vanno rispettate. Per rispetto della società e della tifoseria non ci siamo ridotti ad escamotage. Noi non avremmo ceduto i nostri giocatori migliori perché siamo partiti con un programma post partenza di Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Abbiamo preso dei giocatori che stanno facendo abbastanza bene.