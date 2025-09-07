LIVE

Women Live | Women's cup, Juventus-Lazio 0-0: comincia la seconda frazione di tempo!

Seconda sfida della Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al "Pozzo-La Marmora" di Biella la Juventus

Ginevra Sforza /
Foto Proietto
Foto Proietto

Seconda sfida della Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al "Pozzo-La Marmora" di Biella la Juventus

Ginevra Sforza /

Archiviato l'esordio nella nuova Women's cup contro il Napoli femminile - terminata a 2-1 a favore delle biancocelesti - la Lazio di mister Grassadonia torna nuovamente in campo per affrontare la seconda giornata contro la Juventus. Una sfida attesissima che vede le due teste di serie entrambe a tre punti nel Girone A: nella nuova competizione solo le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda potranno accedere alla Final Four.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken; Krumbiegel, Tatiana Pinto, Schatzer, Bonansea; Stolen Godo; Girelli, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Carbonell, Rosucci, Beccari, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Brighton, Cambiaghi Lenzini. Allenatore: Canzi.

LAZIO (3-5-2):: Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Benoit, Castiello, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Grassadonia.

La designazione arbitrale

Arbitro:  Riccardo Dasso (sez. Genova)

Assistenti: Paolo Cufari - Alberto Mandarino

IV ufficiale: Antonio Atanasov

Il live del match tra Juventus e Lazio

  • 52'
    match_started
    Share Link

    Lazio vicina al goal

    Grandissima occasione per la Lazio con Piemonte su assist di Oliviero, Peyraud-Magnin spazza con poca precisione ma non concede il vantaggio alle biancocelesti

  • 48'
    match_started
    Share Link

    Occasione per la Signora

    Grande occasione per le bianconere con Vangsgaard

  • 45'
    match_started
    Share Link

    Inizio secondo tempo

    Squadre in campo per iniziare la seconda frazione di tempo

  • 45'
    match_started
    Share Link

    Fine primo tempo

    Termina a reti bianche la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio

  • 43'
    match_started
    Share Link

    Chance Juve

    Altro tiro da fuori area di Vangsgaard, conclusione alta

  • 42'
    match_started
    Share Link

    Occasione Lazio

    Ci prova Piemonte con un tiro-cross ma trova una deviazione

  • 25'
    match_started
    Share Link

    Trasversa Lazio

    Clamorosa traversa di Le Bihan su cross di Oliviero

  • 21'
    match_started
    Share Link

    Chance per le bianconere

    Sul guizzo di Bonansea Juventus vicinissima al goal con Vangsgaard, conclusione fuori

  • 8'
    match_started
    Share Link

    Lazio ancora pericolosa

    Biancocelesti vicine a sbloccare le marcature con Goldoni

  • 8'
    match_started
    Share Link

    Occasione Lazio

    Prima occasione goal della Lazio: Monnecchi fornisce un assist per Simonetti, ma il centrocampista poco precisa colpisce troppo alto. Conclusione alta per la Lazio, che in questi primi minuti ha subito l'aggressività offensiva della Juventus e dovrà cercare di sfruttare meglio queste occasioni

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Ci prova la Juventus

    Colpo di testa centrale per Stolen Godo, Durante blocca senza problemi

     

  • 1'
    match_started
    Share Link

    Fischio d'inizio!

    Tutto pronto al "Pozzo-La Marmora" di Biella per la seconda giornata di Women's Cup. A dare inizio alla sfida sono le padrone di casa che battono il primo pallone

Ansia Lazzari, a breve gli esami ma c'è il rischio di stop
Israele-Italia, svelato l'arbitro che dirigerà il match