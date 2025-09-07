Ansia Lazzari, a breve gli esami ma c'è il rischio di stop
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Manuel Lazzari si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l'entità del suo infortunio
Ancora qualche giorno dedicato alle Nazionali poi i calciatori faranno rientro nei propri centri sportivi per iniziare a preparare il campionato. La Lazio è attesa dalla trasferta di Sassuolo dove dovrà trovare conferme rispetto a quanto di buono fatto in casa contro il Verona, tuttavia Sarri potrebbe perdere una pedina in vista della trasferta emiliana.
Fissati gli esami fra lunedì e martedì
Si teme un problema al polpaccio
La preoccupazione più grande in casa Lazio è quella di uno stiramento al polpaccio che potrebbe far saltare al terzino italiano più di una gara mettendo a repentaglio anche il derby in programma domenica 21 settembre.