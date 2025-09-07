Israele-Italia, svelato l'arbitro che dirigerà il match
La designazione arbitrale di Israele-Italia valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026
È iniziata bene l'avventura del CT Gattuso in Nazionale con una netta vittoria per 5-0 contro l'Estonia nella gara giocatasi venerdì 5 settembre a Bergamo, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. L'Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia sotto la gestione Spalletti è chiamata a vincere e convincere segnando tanti gol nelle prossime partite per sperare poi di qualificarsi direttamente senza dover passare dai palyoff.
La prossima sfida è in programma domani, lunedì 8 settembre, alle 20.45 contro Israele in Ungheria con l'Italia che ha un solo risultato possibile per continuare a sperare. È stata svelata la classe arbitrale che dirigerà il match.
La designazione arbitrale di Israele-Italia
Il fischietto di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic; il IV uomo sarà David Šmajc mentre al VAR spetterà al tedesco Christian Dingert con AVAR il connazionale Sascha Stegemann.
Le probabili formazioni
ISRAELE (5-4-1) - Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Ben Shimon.
ITALIA (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.