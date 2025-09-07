Women Live | Women's cup, Juventus-Lazio 0-1: la sblocca Visentin!!!!
Seconda sfida della Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al "Pozzo-La Marmora" di Biella la Juventus
Seconda sfida della Women's cup per la Lazio di mister Grassadonia che affronterà al "Pozzo-La Marmora" di Biella la Juventus
Archiviato l'esordio nella nuova Women's cup contro il Napoli femminile - terminata a 2-1 a favore delle biancocelesti - la Lazio di mister Grassadonia torna nuovamente in campo per affrontare la seconda giornata contro la Juventus. Una sfida attesissima che vede le due teste di serie entrambe a tre punti nel Girone A: nella nuova competizione solo le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda potranno accedere alla Final Four.
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken; Krumbiegel, Tatiana Pinto, Schatzer, Bonansea; Stolen Godo; Girelli, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Carbonell, Rosucci, Beccari, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Brighton, Cambiaghi Lenzini. Allenatore: Canzi.
LAZIO (3-5-2):: Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Vernis, Simonetti, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin Queralt, Karczewska, Benoit, Castiello, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Grassadonia.
La designazione arbitrale
Arbitro: Riccardo Dasso (sez. Genova)
Assistenti: Paolo Cufari - Alberto Mandarino
IV ufficiale: Antonio Atanasov
Il live del match tra Juventus e Lazio
-
92'
Finisce qui!
Il super goal di Visentin porta la Lazio al vertice del Girone A che sale così a quota 6 punti. Alle biancocelesti manca ora un solo punto per approdare alla Final Four
-
94'
Ultimo cambio per la Lazio
IN Castiello OUT Simonetti
-
92'
GOOOOOALLLL DELLA LAZIO
La sblocca Visentin con un tiro sul primo palo. L'attaccante apre le marcature dopo più di novanta minuti sullo 0-0
-
90'
Recupero secondo tempo
Concessi quattro minuti di recupero
-
80'
Sostituzione Lazio
IN Benoit e Karczewska OUT Vernis e Piemonte
-
77'
Occasione Lazio
Oliviero a un passo dal goal a tu per tu con Peyraud-Magnin
-
77'
Sostituzione Juve
IN Rosucci OUT Schatzer
-
75'
Cartellino giallo
Ammonita Vernis
-
72'
Cambio per la Lazio
OUT Bonansea IN Thomas
-
69'
Occasione Lazio
Cambiaghi da fuori area, conclusione troppo alta
-
62'
Sostituzioni anche per la Lazio
IN Cafferata e Visentin OUT Monnecchi e Goldoni
-
61'
Cambi Lazio
IN Beccari, Cambiaghi e Brighton OUT Girelli, Vangsgaard e Pinto
-
52'
Lazio vicina al goal
Grandissima occasione per la Lazio con Piemonte su assist di Oliviero, Peyraud-Magnin spazza con poca precisione ma non concede il vantaggio alle biancocelesti
-
48'
Occasione per la Signora
Grande occasione per le bianconere con Vangsgaard
-
45'
Inizio secondo tempo
Squadre in campo per iniziare la seconda frazione di tempo
-
45'
Fine primo tempo
Termina a reti bianche la prima frazione di tempo tra Juventus e Lazio
-
43'
Chance Juve
Altro tiro da fuori area di Vangsgaard, conclusione alta
-
42'
Occasione Lazio
Ci prova Piemonte con un tiro-cross ma trova una deviazione
-
25'
Trasversa Lazio
Clamorosa traversa di Le Bihan su cross di Oliviero
-
21'
Chance per le bianconere
Sul guizzo di Bonansea Juventus vicinissima al goal con Vangsgaard, conclusione fuori
-
8'
Lazio ancora pericolosa
Biancocelesti vicine a sbloccare le marcature con Goldoni
-
8'
Occasione Lazio
Prima occasione goal della Lazio: Monnecchi fornisce un assist per Simonetti, ma il centrocampista poco precisa colpisce troppo alto. Conclusione alta per la Lazio, che in questi primi minuti ha subito l'aggressività offensiva della Juventus e dovrà cercare di sfruttare meglio queste occasioni
-
1'
Ci prova la Juventus
Colpo di testa centrale per Stolen Godo, Durante blocca senza problemi
-
1'
Fischio d'inizio!
Tutto pronto al "Pozzo-La Marmora" di Biella per la seconda giornata di Women's Cup. A dare inizio alla sfida sono le padrone di casa che battono il primo pallone