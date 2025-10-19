Women Live | Serie A, Lazio-Juventus 0-0: equilibrio al Fersini

Una sfida ad altissima tensione andrà in scena alle ore 15:30 tra Lazio Women e Juventus, valida per la terza giornata di Serie A femminile. Le bianconere, nonostante il recente trionfo in finale di Women’s Cup contro la Roma, arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive: la prima in campionato contro il Como Women e la seconda in Champions League contro il Monaco, lo scorso giovedì. Un vero e proprio scivolone europeo, che si aggiunge a un avvio di stagione decisamente sotto le aspettative per le campionesse d’Italia in carica, ferme a un solo punto in classifica, conquistato nel pareggio all’esordio contro il Sassuolo.

Dall’altra parte, la Lazio si presenta al match con tutt’altro spirito: due vittorie su due in campionato e grande entusiasmo, con l’obiettivo di confermarsi anche contro una big del torneo. Le biancocelesti hanno già affrontato la Juventus nel secondo turno della Women’s Cup, espugnando Biella con un successo che ha dato fiducia e consapevolezza alla squadra capitolina.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Goldoni; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Martin, Karczewska, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

JUVENTUS (3-5-2): de Jong; Calligaris, Salvai, Cascarino; Thomas, Rosucci, Godo, Schatzer, Bonansea; Girelli, Beccari. A disposizione: Payraud-Magnin, Capelletti, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.

La designazione arbitrale

Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona)

Assistenti: Andrea Barcherini - Emanuele Bracaccini

IV Ufficiale: Liberato Maione

Operatore FVS: Massimiliano Cirillo

Il live del match tra Lazio e Juventus