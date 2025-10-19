Women Live | Serie A, Lazio-Juventus 0-0: equilibrio al Fersini
Tutto pronto allo Stadio Mirko Fersini di Formello per la terza giornata di Serie A, in cui la Lazio affronterà alle ore 15:30 la Juventus di mister Canzi
Una sfida ad altissima tensione andrà in scena alle ore 15:30 tra Lazio Women e Juventus, valida per la terza giornata di Serie A femminile. Le bianconere, nonostante il recente trionfo in finale di Women’s Cup contro la Roma, arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive: la prima in campionato contro il Como Women e la seconda in Champions League contro il Monaco, lo scorso giovedì. Un vero e proprio scivolone europeo, che si aggiunge a un avvio di stagione decisamente sotto le aspettative per le campionesse d’Italia in carica, ferme a un solo punto in classifica, conquistato nel pareggio all’esordio contro il Sassuolo.
Dall’altra parte, la Lazio si presenta al match con tutt’altro spirito: due vittorie su due in campionato e grande entusiasmo, con l’obiettivo di confermarsi anche contro una big del torneo. Le biancocelesti hanno già affrontato la Juventus nel secondo turno della Women’s Cup, espugnando Biella con un successo che ha dato fiducia e consapevolezza alla squadra capitolina.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi, Castiello, Benoit, Oliviero; Goldoni; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Martin, Karczewska, Ashworth-Clifford, Cafferata, Visentin. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
JUVENTUS (3-5-2): de Jong; Calligaris, Salvai, Cascarino; Thomas, Rosucci, Godo, Schatzer, Bonansea; Girelli, Beccari. A disposizione: Payraud-Magnin, Capelletti, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.
La designazione arbitrale
Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona)
Assistenti: Andrea Barcherini - Emanuele Bracaccini
IV Ufficiale: Liberato Maione
Operatore FVS: Massimiliano Cirillo
Il live del match tra Lazio e Juventus
-
40'
Equilibrio al Fersini
Un primo tempo di alto livello in cui entrambe le squadre hanno saputo creare occasioni importanti, senza mai andare in goal
-
21'
Grandissima occasione per la Lazio
Giocata super di Le Bihan, ma a non concedere la rete è de Jong che si oppone e nega il possibile vantaggio alla squadra di Grassadonia
-
17'
Cartellino giallo
Ammonita Reyes
-
12'
Occasione Juve
Juventus vicina ad aprire le marcature con Thomas fuori area, conclusione fuori
-
6'
Cartellino giallo
Ammonita Benoit, che subisce il primo giallo della partita per una trattenuta ai danni di una giocatrice della Juventus
-
5'
Occasione Lazio
Cross di Monnecchi prezioso per Piemonte anticipata dal portiere bianconero. Prima vera occasione della Lazio
-
1'
Gioco fermo
Beccari a terra per un colpo al volto. La giocatrice esce momentaneamente dal campo con lo staff medico bianconero, prontamente entrato sul rettangolo di gioco per capire le condizioni della giocatrice
-
1'
Inizia la sfida al Fersini
Squadre in campo per la settima giornata di Serie A tra Lazio e Juventus. Battono le biancocelesti e danno inizio al match