Le pagelle di Atalanta-Lazio: muro Gila, è lui l'MVP

La Lazio esce da Bergamo con un punto dopo una partita soffertissima soprattutto nel secondo tempo. La squadra di Sarri tiene bene il campo nel primo tempo facendo meglio dell'Atalanta ma nella ripresa viene fuori la qualità e la profondità dei nerazzurri che mettono alle corde i biancocelesti, che però riescono a resistere e mantenere il risultato sullo 0-0.

Le pagelle di Atalanta-Lazio

Provedel - 7.5

È provvidenziale e salva il risultato in tantissime occasioni. Solo Gila gli ruba il merito di MVP del match.

Marusic - 6.5

Attento nel contenere Sulemana, pregevoli alcuni interventi in diagonale. Dall'85° Lazzari S.V.

Gila - 8

Monumentale per 90'. Non sbaglia un anticipo, è sempre attento e determinato salvando il risultato in più di un'occasione. Becca anche il pubblico di casa, che gli costa i fischi ma non il premio di MVP.

Romagnoli - 6.5

Guida bene la difesa, si mette meno in mostra rispetto a Gila ma contiene anche lui bene le offensive bergamasche.

Tavares - 6

Rispetto alle scorse partite ha fatto molte più discese offensive facendo ammonire anche De Ketelaere. Fa correre qualche brivido in gestione palla e cala con l'andare dei minuti. Dall'85° Provstgaard S.V.

Guendouzi - 6

Capita sui suoi piedi l'occasione più ghiotta della Lazio, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Per il resto tanto ossigeno a difesa del risultato.

Cataldi - 6.5

Prova a dare geometrie al centrocampo soprattutto nel primo tempo. È sempre generoso nel dare tutto sè stesso.

Basic - 6.5

Corsa, grinta e precisione finché il fisico ed il fiato lo assistono. Dal 75' Vecino S.V.

Cancellieri - S.V.

Esce per un infortunio al flessore dopo appena venti minuti. Dal 22' Isaksen: 5.5

Dia - 5.5

Inizia con qualche difficoltà in gestione, dopo appena 1' stoppa male una palla potenzialmente pericolosa. Migliora con l'andare dei minuti, ma non riesce ad essere incisivo.

Zaccagni - 5.5

Gioca una partita che probabilmente non avrebbe dovuto e si vede. Non tenta mai l'uno contro uno e fa una partita prettamente difensiva. Dal 75' Pedro

La pagella di Maurizio Sarri

Sarri - Depositphotos

Voto: 6.5

Finchè i suoi hanno tenuto fisicamente la Lazio ha tenuto bene il campo. La fase difensiva è un suo marchio di fabbrica e si vede nonostante qualche occasione di troppo concessa.