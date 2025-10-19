La Sampdoria ha un nuovo allenatore ed è un ex biancoceleste: ecco il suo nome

La Sampdoria ha da poco annunciato, tramite comunicato stampa, chi sostituirà Massimo Donati sulla panchina.

Il nome del nuovo allenatore è molto apprezzato dai tifosi biancocelesti: si tratta, infatti, di Angelo Gregucci. Ad affiancarlo, inoltre, ci saranno Salvatore Foti - come secondo allenatore - e Nicola Pozzi - come collaboratore tecnico -.

Il comunicato stampa della Sampdoria

Nuovo staff tecnico: Gregucci, Foti e Pozzi tornano alla Samp L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre.

Il post social della squadra