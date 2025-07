Amichevole live | Avellino-Lazio 0-1: Guendouzi porta in vantaggio i biancocelesti su rigore!

Tutto pronto allo Stadio Benito Stirpe, in cui alle ore 20:30, per il terzo "Memorial Sandro Criscitiello" scenderanno in campo Lazio e Avellino per la seconda amichevole estiva dei biancocelesti. Chiusa la prima fase della preparazione atletica sotto la guida del Comandante, rispetto alla Lazio Primavera, l'Avellino sarà un buon banco di prova per testare la condizione fisica e atletica dei capitolini dopo queste prime due settimane di ritiro.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Pedro, Zaccagni, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

AVELLINO: Iannarilli, Palmiero, Russo, Crespi, Palumbo, Sounas, Cancellotti, Enrici, Milani, Manzi, Favilli. Allenatore: Raffaele Biancolino.

La designazione arbitrale

Arbitro: Mario Perri (sez. Roma 1)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikava - Andrea Zezza

IV Ufficiale: Leonardo Di Mario

Il live del match tra Avellino e Lazio