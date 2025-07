Avellino-Lazio, le formazioni ufficiali di Sarri: Provstgaard dal 1’

Alle ore 20:30 la squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per la seconda amichevole stagionale contro l'Avellino. Rispetto a quanto accaduto al primo test con la Lazio Primavera, lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone vedrà la partecipazione dei tifosi laziali sugli spalti, i quali potranno assistere da vicino al lavoro svolto dall'organico in queste prime due settimane di allenamenti al Centro Sportivo di Formello.

Nel frattempo sono state diramate le formazioni ufficiali dei due tecnici in vista del match tra Avellino e Lazio.

La formazione titolare della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Pedro, Zaccagni, Castellanos.

Gli undici titolari dell'Avellino

AVELLINO in attesa