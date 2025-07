L'agente di Insigne: "Lazio? Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento"

Come riporta il sito Calcionapoli, durante la trasmissione Si gonfia la rete di Stile TV è stato intervistato l'agente di Insigne, Andrea D'Amico. A seguito di varie indiscrezioni riguardanti possibili contatti telefonici tra l'ex Napoli e Sarri, infatti, l'agente di Insigne ha risposto in maniera secca e diretta.

Ecco le sue parole.

Insigne di nuovo in Italia? Stiamo lavorando, da qui a poco ci sarà un annuncio e tra le ipotesi c'è anche un ritorno in serie A.

Valutiamo tutta l'Europa, ma ci sono interessamenti anche da club di serie A. Il ragazzo sta molto bene, arriva allenato, ha l'esperienza giusta, ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull'età. Tornare in Italia sarebbe un sogno e una prospettiva, ma credo che potrebbe essere una risorsa per la squadra che lo prenderà oltre che per l'Italia anche perché Gattuso lo conosce benissimo.