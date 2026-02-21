26° Serie A Live | Cagliari-Lazio 0-0: Palo di Zé Pedro
Tutto pronto per la 26° giornata di Serie A: segui il live tra Cagliari e Lazio
La Lazio di mister Sarri torna in campo questa sera contro il Cagliari in trasferta dopo la sconfitta interna subita contro l'Atalanta per 2-0. In palio punti pesanti per entrambe le squadre, ma i biancocelesti, in particolare, dovranno cercare di riscattarsi dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti in ottica classifica.
Le formazioni ufficiali
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert,;Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Juan Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy. All.: Fabio Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Nuno Tavares, Dia, Ratkov, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Maurizio Sarri.
La designazione arbitrale
Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini)
Assistenti: Costanzo - Fontani
IV ufficiale: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: Maresca
Il live del match tra Cagliari e Lazio
-
18'
Ci prova Isaksen di testa su assist di Zaccagni, conclusione alta del numero 18, ma sarà corner per i biancocelesti
-
7'
Palo di Zé Pedro
Chance grande per il Cagliari sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Esposito incorna Zé Pedro, che trova solo l'angolo, male la difesa laziale
-
7'
Si gioca nello stretto
All'Unipol Domus dominano gli spazi chiusi, i padroni di casa giocano nello stretto
-
2'
Fallo di Dossena su Isaksen, calcio di punizione a favore della Lazio
-
1'
Fischio d'inizio!
Al via la sfida all'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio. Primo possesso affidato ai padroni di casa