Cagliari-Lazio 0-0, ecco cosa è successo nei primi 45 minuti

Il sabato sera della 26sima giornata del campionato di serie A si colora del match Cagliari-Lazio all'Unipol Domus. Ad affrontarsi due squadre che cercano punti per salire in classifica. La Lazio di Maurizio Sarri ha l'obiettivo di chiudere, una stagione complicata, più in alto possibile; dall'altra la squadra di Fabio Pisacane che vuole quanto prima assicurarsi il discorso salvezza per tempo e sopratutto in piena tranquillità. Il primo tempo finisce 0-0 con i padroni di casa che creano occasioni più concrete e pericolose.

Il primo tempo di Cagliari-Lazio

Reti bianche ed equilibrio tra le due squadre. Analizzando però più nel dettaglio sono i sardi a creare situazioni più pericolose dalle parti di Provedel. La prima arriva al 14simo minuto con Zè Pedro che svetta con un colpo di testa che scheggia il palo esterno. La risposta biancoceleste arriva qualche minuto dopo con un cross di Zaccagni che finisce sulla testa di Isaksen: palla alta di parecchio sopra la traversa. Altro lampo pericoloso da parte del Cagliari. Al 24simo azione ben manovrata dai rossoblu e colpo di testa di Adopo che sfiora il palo. Ancora la Lazio a subire al 36simo con un cross di Palestra e successiva conclusione di Sebastiano Esposito: palla alta non di molto. Le reazioni dei capitolini non mancano ma non sono così preoccupanti per Caprile, ci prova infatti Taylor con un tiro-cross ma il portiere avversario devia agevolmente in angolo.

Le formazioni in campo

CAGLIARI: (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, L.Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri