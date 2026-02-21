La moviola di Cagliari-Lazio: Rapuano gestisce. Mina-Noslin...

Pareggio scialbo tra Cagliari e Lazio, regna il tatticismo alla Unipol Domus. Per la squadra di Sarri un punto che vale poco e sposta ancor meno con i biancocelesti che sii trovano adesso al nono posto in classifica in attesa del Bologna.

Dal punto di vista arbitrale, Rapuano conduce una partita in gestione con solo l'episodio di Mina, che merita un'attenzione maggiore.

La moviola di Cagliari-Lazio

Il primo tempo corre sui binari del tatticismo con poche occasioni da parte delle due squadre e nessun episodio rilevante nelle due aree di rigore. Rapuano è oculato nei cartellini estraendo il primo all'indirizzo di Mina per un intervento falloso in ritardo su Maldini, dopo che quest'ultimo gli era sfuggito in dribbling. Chiude, invece, praticamente la ripresa l'ammonizione di Pellegrini per una trattenuta reiterata su Palestra, che nel primo tempo gli ha fatto annebbiare la vista a più riprese.

Nella ripresa, la prima sanzione arriva sempre sulla sponda rossoblù con Rapuano che mostra il giallo a Zè Pedro per una trattenuta fallosa su Rovella. Al 63' arriva anche la seconda ammonizione della gara in casa Lazio questa volta per Provstgaard per una scivolata ritenuta fallosa su Palestra. Dubbi su questa decisione di Rapuano con il difensore danese che colpisce in effetti prima il pallone e solo dopo, sullo slancio, aggancia Palestra. All'85° arriva l'espulsione di Mina per un fallo su Noslin al limite del vertice corto dell'area di rigore. Rapuano inizialmente indica il dischetto, ma si ravvede immediatamente indicando la punizione ed estraendo il secondo giallo nei confronti del difensore sardo. Per millimetri l'impatto tra Noslin e Mina sembra essere al di fuori dell'area.

Il voto all'arbitro

Rapuano - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Rapuano - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Voto: 6

Rapuano gestisce un match, che non si incanala mai in binari che possono andare sopra le righe. Piccola defaillance su Mina-Noslin, poi si ravvede ed il VAR conferma la sua decisione.