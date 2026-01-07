19° SERIE A | LIVE LAZIO-FIORENTINA 1-2

LIVE

Formazioni Ufficiali

  • 87'
    Finiziamo qui il Live

    Buona serata

  • 74'
    INCREDIBILE il gol che non è entrato

    Romagnoli calcia a 10 cm dalla porta, e la palla non entra

  • 61'
    Cambio Vanoli

    Dentro Kean, fuori Piccoli

  • 56'
    goal
    Pareggio subito della Fiorentina

    Gosens rimette sul pari il punteggio

  • 52'
    goal
    GOLLLLLLL

    che gol Cataldi. 

  • 45'
    Si riparte col secondo tempo

    sempre con un rigore non dato nel primo tempo

  • 45'
    Fine primo tempo

    non aggiungiamo altro

  • 30'
    substitution
    Primo cambio Sarri

    Si ferma Basic, entra Vecino

  • 18'
    Non ci si può credere

    quello che abbiamo visto. A Gila viene tirata la maglia in maniera vistosa e Sozza lascia giocare.

  • 18'
    Sozza non da un rigore clamoroso su Gila

    Proteste Lazio dopo che la maglia dello spagnolo si è allungata

  • 17'
    Ancora Lazio

    Dal calcio d'angolo di Cataldi, Mario Gila prima di testa poi si trova la palla in area piccola ma il colpo non è efficace

  • 16'
    Isaksen si divora un gol

    Senza lucidità non sfrutta l'occasione di trovarsi da solo davanti al portiere

  • 14'
    Bella azione Lazio

    Isaksen lancia Guendouzi, che vede l'inserimento di Basic. Il croato tira di prima ma il suo colpo è troppo debole

  • 5'
    Cancellieri ci prova

    con un tiro a giro dal limite dell'area. La difesa viola fa muro

  • 1'
    PARTITI!!!!

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio

