19° SERIE A | LIVE LAZIO-FIORENTINA 1-2
52' Cataldi, 55' Gosens
Formazioni Ufficiali
87'
74'
INCREDIBILE il gol che non è entrato
Romagnoli calcia a 10 cm dalla porta, e la palla non entra
61'
Cambio Vanoli
Dentro Kean, fuori Piccoli
56'
Pareggio subito della Fiorentina
Gosens rimette sul pari il punteggio
52'
GOLLLLLLL
che gol Cataldi.
45'
Si riparte col secondo tempo
sempre con un rigore non dato nel primo tempo
45'
Fine primo tempo
non aggiungiamo altro
30'
Primo cambio Sarri
Si ferma Basic, entra Vecino
18'
Non ci si può credere
quello che abbiamo visto. A Gila viene tirata la maglia in maniera vistosa e Sozza lascia giocare.
18'
Sozza non da un rigore clamoroso su Gila
Proteste Lazio dopo che la maglia dello spagnolo si è allungata
17'
Ancora Lazio
Dal calcio d'angolo di Cataldi, Mario Gila prima di testa poi si trova la palla in area piccola ma il colpo non è efficace
16'
Isaksen si divora un gol
Senza lucidità non sfrutta l'occasione di trovarsi da solo davanti al portiere
14'
Bella azione Lazio
Isaksen lancia Guendouzi, che vede l'inserimento di Basic. Il croato tira di prima ma il suo colpo è troppo debole
5'
Cancellieri ci prova
con un tiro a giro dal limite dell'area. La difesa viola fa muro
1'
PARTITI!!!!
Calcio d'inizio affidato alla Lazio