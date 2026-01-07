Lazio-Fiorentina, Cataldi in conferenza: "Torti arbitrali? Frustrante. Su Guendouzi..."
Il biancoceleste in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina
Al termine della sfida casalinga contro la Fiorentina, Danilo Cataldi ha rilasciato un commento sulla sfida appena andata in scena all'Olimpico di Roma.
Cataldi in conferenza stampa
Scelte arbitrali? Devo ammettere che è complicato per noi chiedere spiegazioni. Si fa fatica a parlare con loro. Da inizio anno alcuni si vantano che deve parlare il capitano. frustrante. Da qualche mese a questa parte ogni partita ce ne è una. Il problema è che l'episodio viene giudicato in un modo, in altre in un altro. Al primo tempo è passato tutto in sordina dopo l'occasione di Mario. L'episodio ti può cambiare la partita. Cerchiamo di andare un po' oltre, anche se è un po' complicato. Zaccagni? Sì, ha preso il giallo per proteste.
Oggettivamente la classifica è quella, ci si prende la responsabilità di questo. Consapevoli che dobbiamo fare di più. Gli arbitri ti possono togliere qualche punto, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare un girone di ritorno buono. Diamo la Lazio, l'8-10 posto non l'obiettivo. Ad oggi ci manca qualcosa, ma speriamo già da domenica.
Su Guendouzi
Ragazzo che da quando è arrivato ha dato tutto. Penso che è stato un giocatore importante per la Lazio. Giocatori cosi puoi solo che ringraziarli. Ci mancherà, ha una personalità importante, forte. Speriamo di poter contare su qualcuno che arriva. Matteo l'ho salutato e ringraziato. Ci siamo sentiti ogni tanto anche l'anno scorso, è stato un giocatore importante. Quando uno dà tutto bisogna solo che ringraziarlo. Gli faccio un grande in bocca al lupo e lo saluto.