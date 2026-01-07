Lazio-Fiorentina, Cataldi in conferenza: "Torti arbitrali? Frustrante. Su Guendouzi..."

Al termine della sfida casalinga contro la Fiorentina, Danilo Cataldi ha rilasciato un commento sulla sfida appena andata in scena all'Olimpico di Roma.

Scelte arbitrali? Devo ammettere che è complicato per noi chiedere spiegazioni. Si fa fatica a parlare con loro. Da inizio anno alcuni si vantano che deve parlare il capitano. frustrante. Da qualche mese a questa parte ogni partita ce ne è una. Il problema è che l'episodio viene giudicato in un modo, in altre in un altro. Al primo tempo è passato tutto in sordina dopo l'occasione di Mario. L'episodio ti può cambiare la partita. Cerchiamo di andare un po' oltre, anche se è un po' complicato. Zaccagni? Sì, ha preso il giallo per proteste.

Ragazzo che da quando è arrivato ha dato tutto. Penso che è stato un giocatore importante per la Lazio. Giocatori cosi puoi solo che ringraziarli. Ci mancherà, ha una personalità importante, forte. Speriamo di poter contare su qualcuno che arriva. Matteo l'ho salutato e ringraziato. Ci siamo sentiti ogni tanto anche l'anno scorso, è stato un giocatore importante. Quando uno dà tutto bisogna solo che ringraziarlo. Gli faccio un grande in bocca al lupo e lo saluto.