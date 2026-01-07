Lazio-Fiorentina, conferenza Sarri: "Situazione arbitrale preoccupante. Sul mercato..."

Beniamino Civitelli /

Al termine di Lazio-Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa mister Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Sarri

Torti arbitrali? Se la situazione si riducesse ai due episodi, la serata non era chiusa. I giocatori si sentono frustrati e vanno in nervosismo. La situazione è questa. E' inutile perderci energie e ammonizioni. Non è una situazione risolvibile, non è che noi possiamo fare qualcosa. La situazione è preoccupante.

Se ho parlato con Raspadori? Ci avevo parlato tempo fa come in altre occasioni, dicendogli quello che gli ho detto: secondo è un centravanti, cosa che pensa anche lui. Non mi metto a fare trattative con Raspadori.

Sul mercato e la scelta di ingaggiare Ratkov

Ratkov? Non seguo il campionato austriaco. E' un giocatore che non conosco: sarà forte sicuramente, se lo hanno preso lo conoscono molto bene. Da allenatore non ho tempo di guardare i 100 campionati che esistono nel mondo, non a caso esistono gli scout.

Le operazioni in uscita

Uscite? Due giocatori molto importanti, si va in un ambito di livello. Se arrivano offerte di stipendi che non possiamo pareggiare, è chiaro che i giocatori vogliamo andare via. Guendouzi? Giocatore su cui pensavo di costruirci la squadra sopra, mi ha spiegato la motivazioni e sono comprensibili. 

La mia spiegazione sui torti arbitrali? La stessa che mi dai tu (ride, ndr).

