Lazio-Fiorentina, conferenza Sarri: "Situazione arbitrale preoccupante. Sul mercato..."

Al termine di Lazio-Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa mister Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

Torti arbitrali? Se la situazione si riducesse ai due episodi, la serata non era chiusa. I giocatori si sentono frustrati e vanno in nervosismo. La situazione è questa. E' inutile perderci energie e ammonizioni. Non è una situazione risolvibile, non è che noi possiamo fare qualcosa. La situazione è preoccupante.

Se ho parlato con Raspadori? Ci avevo parlato tempo fa come in altre occasioni, dicendogli quello che gli ho detto: secondo è un centravanti, cosa che pensa anche lui. Non mi metto a fare trattative con Raspadori.