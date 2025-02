Coppa Italia Live | Inter-Lazio 2-0: raddoppio nerazzurro con Calhanoglu

La competizione nazionale torna con gli ultimi due quarti di finale che determineranno le definitive semifinali: questa sera allo Stadio San Siro andrà in scena il match tra Inter e Lazio, in programma alle ore 21:00, mentre domani è previsto Juventus-Empoli. Al momento Milan e Bologna sono le prime due squadre ad aver passato il turno e in attesa del loro avversario in semifinale.

Archiviato il pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Venezia, i biancocelesti a distanza di pochi giorni, scendono nuovamente in campo questa volta in Coppa Italia, per affrontare i quarti di finale contro l'Inter. In caso di vittoria, i biancocelesti dovranno sfidare in un doppio incontro i rossoneri di Sergio Conceicao, o altrimenti, in caso di successo dei nerazzurri, c'è il rischio del derby milanese.

In base al regolamento della competizione nazionale, in caso di pareggio al termine dei regolari 90 minuti di gioco più l'eventuale recupero, la Coppa Italia non prevede i tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, motivo per cui si andrà direttamente ai calci di rigore.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. A disposizione: Calligaris, Taho, Dumfries, Lautaro Martinez, Correa, Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, De Pieri, Alexiou, Berenbruch, Topalovic, Cocchi, Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic, Tavares, Gila, Marusic. Allenatore: Marco Baroni.

La designazione arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna;

Assistenti: Davide Imperiale della sezione di Genova - Pasquale Capaldo della sezione di Napoli;

VI uomo ufficiale: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce;

VAR: Daniele Chiffi della sezione di Padova;

AVAR: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Il live del match tra Inter e Lazio