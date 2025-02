Coppa Italia, Inter-Lazio | Dove vedere il match in tv

Torna nuovamente in scena la Coppa Italia Frecciarossa per la penultima sfida valida per i quarti di finale tra Inter e Lazio, domani l'ultima tra Juventus e Empoli. La squadra vincente tra nerazzurri e biancocelesti passerà il turno e sfiderà in semifinale il Milan in un doppio incontro. La squadra di Baroni, nonostante i due pareggi consecutivi in campionato prima contro il Napoli e poi contro il Venezia lo scorso sabato, hanno l'obiettivo di staccare per il pass per la semifinale.

