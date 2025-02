Venezia-Lazio, la delibera del Giudice Sportivo sulla condotta dei tifosi lagunari

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo ha espresso la sua delibera sulla giornata di campionato appena trascorsa. Per il 26°turno di campionato è stato squalificato Richardson della Fiorentina per somma di ammonizioni, e due degli allenatori della Serie A: Fàbregas del Como e Zanetti del Verona. La ventisettesima giornata si aprirà venerdì sera con l'anticipo di Fiorentina-Lecce e che si chiuderà lunedì con Juventus-Verona.

La delibera del Giudice Sportivo per il Venezia

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro a interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Un biancoceleste entra in diffida

Tra la lista dei calciatori entrati in diffida dall'ultima giornata di campionato trascorso, è presente anche un calciatore biancoceleste: si tratta di Matteo Guendouzi, ammonito nel corso della gara in trasferta contro il Venezia. In caso di sanzione contro il Milan, il giocatore potrebbe rischiare di saltare il prossimo impegno della Lazio in Serie A contro l'Udinese.