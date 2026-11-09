Sassuolo, panchina in bilico: oggi il verdetto su Aquilani, spuntano due alternative

Con la conclusione dell’11ª giornata di Serie A e l’inizio della sosta per le nazionali, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza del Sassuolo si riunirà oggi per decidere l’esonero di Alberto Aquilani. Il tecnico romano è reduce da 5 sconfitte consecutive, nelle quali la squadra ha subito un parziale di 19 gol a fronte di 6 realizzati. Tra i possibili candidati pronti a sostituirlo sulla panchina neroverde ci sono Roberto D’Aversa e Vincenzo Montella.

D’Aversa

Roberto D’Aversa, attualmente svincolato, è reduce dall’ultima esperienza sulla panchina del Torino, dove è subentrato a febbraio della scorsa stagione in sostituzione di Marco Baroni. Il suo bilancio in 12 partite è stato di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, un rendimento che però non gli è valso la riconferma da parte della società granata per l’attuale stagione.

Montella

Vincenzo Montella è reduce dall'esperienza alla guida della Turchia, con cui ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2026, venendo eliminato nella fase a gironi. A livello di club, invece, il tecnico campano non allena dalla stagione 2022-2023 con l'Adana Demirspor, essendo fermo da circa 3 anni.